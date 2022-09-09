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4 часа назад

Путин в День Москвы посетит "Лужники" и "Зарядье"

ТАССиещё 5

Президент России Владимир Путин в субботу, в День Москвы, посетит "Лужники" и "Зарядье", по видеосвязи откроет колесо обозрения на ВДНХ, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей. Целый ряд мероприятий. Президент в Лужники съездит, там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что центры находятся в одном большом здании.

"[Путин] будет в "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном дню города. Тоже ряд новых объектов, и дороги будут новые, важные для Москвы, и запуск колеса обозрения, которое называется "Солнце Москвы", на ВДНХ, огромное, уникальное. Вместе с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным они откроют посредством видеоконференции, сами будучи в концертном зале "Зарядье", - добавил Песков.

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