Путин в День Москвы посетит "Лужники" и "Зарядье"

"[Путин] будет в "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном дню города. Тоже ряд новых объектов, и дороги будут новые, важные для Москвы, и запуск колеса обозрения, которое называется "Солнце Москвы", на ВДНХ, огромное, уникальное. Вместе с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным они откроют посредством видеоконференции, сами будучи в концертном зале "Зарядье", - добавил Песков.