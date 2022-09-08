Депкульт Москвы огласил точки запуска фейерверков на День города

В рамках празднования 875-летия столицы запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут 10 и 11 сентября во всех административных округах столицы и на четырех центральных площадках. Об этом говорится в сообщении Департамента культуры Москвы.

Фото: Пресс-служба департамента культуры Москвы Пресс-служба департамента культуры Москвы

Депкульт обещает москвичам и гостям столицы яркие эмоции и впечатления и объявляет об открытии своих четырех центральных площадок.

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В Парке искусств «Музеон» 10 сентября с 12:00 до 21:00 гостей будет ждать фестиваль «Движ Фест» с участием молодых исполнителей и уже известных популярных артистов. 11 сентября мероприятие пройдет с 15:00 до 20:00.

В новом ландшафтном парке на Павелецкой площади состоится праздничный концерт с участием артистов оперной сцены, популярных исполнителей и симфонических оркестров. На площадке Павелецкая Плаза прозвучат популярные мелодии, а также выступят детские классические коллективы. 10 сентября концерты пройдут с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

Традиционный фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва» встретит своих гостей на Цветном бульваре. Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации объединятся для того, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе.

Для участников действа проведут творческие мастер-классы и ярмарку, где выставят на продажу товары, сделанные руками подопечных фондов.

Там же состоится концерт, подготовленный совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», музыкальными телеканалами Music Box и Europa Plus TV. 10 сентября мероприятия будут проходить с 12:00 до 21:00, а 11 сентября с 15:00 до 20:00.

Поклонная гора, уточняют в депкульте, станет одним из самых популярных мест для празднования Дня города. На сценической площадке, расположенной у Музея Великой Отечественной войны в Парке Победы, выступят молодые творческие коллективы.

Вечером 10 сентября там пройдет концерт, организованный радиостанцией «Дорожное радио», а 11 сентября, — концерт, организованный национальным музыкальным телеканалом «МУЗ-ТВ».

Кроме того, 10 сентября Москва порадует празднующих День города фейерверком. Московское небо раскрасят залпы тысячи огней.

Будет организовано 8 точек запуска городских фейерверков.

В ЦАО — на Москворецкой улице, между Парящим и Большим Москворецким мостами.

В ЗАО — в парке Победы, на Поклонной горе, на Аллее партизан.

В ЮВАО — у акватории Москвы-реки, в районе Печатники, напротив ул. Гурьянова, д. 31 (пускать будут с баржи).

В САО — в парке «Ходынское поле», по адресу Ходынский бульвар, д. 1.

В СЗАО — на ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка «Митино» за ФОК «Аквамарин»).

В ЮЗАО — в районе Южное Бутово, на ул. Кадырова.

В ТиНАО — в г. Троицк, на улица Физическая, вблизи Пожарной части № 42.

В ЗелАО — на Озерной аллее, д. 4, стр. 2.

Также запланировано 15 точек запуска парковых фейерверков: в сквере по Олонецкому проезду, в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», в Измайловском, Лианозовском, Таганском, Перовском, Воронцовском парках, парке «Кузьминки», «Северное Тушино» и «Сокольники», парке имени Юрия Лужкова, Парке 50-летия Октября и Парке Горького, в Саду Баумана и Саду «Эрмитаж».