Завершилась 35-я Московская международная книжная ярмарка (6+). В этом году площадкой ярмарки стал выставочный комплекс "Гостиный Двор". 35-я ММКЯ была организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

Ярмарка проходила в гибридном формате - ее мероприятия онлайн и офлайн посетило более 1,5 миллиона человек, более 30 тысяч человек пришли в Гостиный Двор и на другие оффлайн площадки города, где проходили мероприятия, включенные в программу ярмарки.

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"За четыре дня работы ярмарки состоялось 344 мероприятия, которые проходили параллельно на 11 площадках: презентации книг, встречи с авторами, лекции, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, в том числе более 50 мероприятий деловой программы для авторов, иллюстраторов, издателей, профессионалов других творческих индустрий", - прокомментировали в пресс-службе ММКЯ.

Сразу после торжественного открытия 35-й Московской международной книжной ярмарки состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года — 2022" (16+). Гран-при "Книга года" получил альбом "Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" (ГМИИ им. А.С. Пушкина).

По итогам XI конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2022" (16+) победителем в главной номинации "Событие года" стало издательство "Молодая гвардия", которое в этом году отмечает 100-летие. ТАСС выступил информационным партнером конкурса.

При поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 35-й ММКЯ состоялась обширная программа для профессионалов книжной отрасли.

Крупнейшим отраслевым мероприятием традиционно стала конференция "Книжный рынок России ― 2022". На конференции обсуждались перспективы развития и текущее состояние российского книжного рынка, основные тенденции книгоиздания и книгораспространения в I полугодии 2022 года, проблемы книжной полиграфии и цифрового сегмента. Выступали директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев, генеральный директор объединенной розничной сети "Новый книжный ― Буквоед" Дмитрий Репин, директор по развитию бизнеса интернет-магазина Ozon Анна Карпова, генеральный директор компании MediaScope Руслан Тагиев, владелец платформы самиздата "Литнет" Борис Макаренков и др.

На ММКЯ состоялся VI Международный конгресс переводчиков художественной литературы. В нем приняли участие переводчики с русского языка из 17 стран, а также российские переводчики зарубежной литературы. Также в рамках ММКЯ прошла выездная сессия Евразийского женского форума "Женское предпринимательство в книгоиздании: вызовы и перспективы развития", ключевой темой которой был вопрос формирования благоприятной бизнес-среды для женщин в книгоиздании и других креативных индустриях. На мероприятии выступили председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, декан, профессор факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, генеральный директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева, директор департамента по стратегическим коммуникациям холдинга "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова, генеральный директор издательства "Питер" Анна Титова и директор Музея Москвы Анна Трапкова.

"Книгоиздание - это очень важный и социально значимый проект креативных индустрий, ведется серьезная работа по государственной поддержке отрасли. К 2030 году ожидается рост прибыли в государственном бюджете от деятельности креативных индустрий с 2,2 до 6 %", - заявила Инна Святенко.

В ярмарке приняли участие 62 детских издательства. В рамках детской программы состоялось более 70 мероприятий для детей и родителей: презентации, лекции, конкурсы, дискуссии, встречи с издателями, психологами, педагогами и многое другое. Состоялись встречи с писателями и поэтами Наталией Волковой, Дарьей Герасимовой, Анной Гончаровой, Алексеем Зайцевым, Александрой Калининой, Кристиной Кретовой, Ладой Кутузовой, Викторией Ледерман, Анастасией Орловой, Ларисой Романовской, Александром Снегирёвым, Мариной Тараненко, Еленой Усачёвой и другими авторами. Для гостей ярмарки также работала интерактивная Детская мастерская, где прошли десятки квизов, квестов, мастер-классов, встреч с художниками и авторами.

На площадке "Библиотеки Москвы" гости ярмарки имели возможность оформить Единый читательский билет и сразу взять книги домой, познакомиться с сервисами и услугами библиотек Москвы, изучить издания столичных музеев, записаться на литературные экскурсии по городу. Среди более чем 30 мероприятий, подготовленных Департаментом культуры города Москвы специально для посетителей ММКЯ, были лекции по истории, культуре и литературе, презентации книг, встречи с авторами, поэтические чтения, показы VR-экскурсий, посвященных культуре, архитектуре и истории Москвы, сеансы литературных скетчей с участием приглашенных художников и многое другое.

Библиотеки столицы также приняли участие в программе "Книги в городе", объединившей книжные события, которые проходили в дни ярмарки в библиотеках разных районов Москвы и были включены в программу ММКЯ.