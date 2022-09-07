Они будут открыты с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября.

Во время празднования Дня города столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) не будут закрываться на ночь. Они будут открыты с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. Кроме того, ночью будут работать некоторые маршруты наземного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 05:30 10 сентября до 05:30 12 сентября станции метро «Александровский сад» и «Охотный Ряд» будут доступны только на вход и переход. Выход на это время закроют.

В 2022 году столице исполняется 875 лет. Отмечать праздник будут 10 и 11 сентября во всех округах и районах Москвы. Программы приготовили парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. Ждут гостей и на площадках на свежем воздухе. Всего запланировано около 200 крупных мероприятий.