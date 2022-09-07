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18 часов назад

Собянин подвел итоги конкурса «Московские мастера»

Вечерняя Москваиещё 2

Столичный мэр Сергей Собянин в среду, 7 сентября, подвел итоги конкурса «Московские мастера» и поздравил победителей мероприятия.

Собянин подвел итоги конкурса «Московские мастера»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По его словам, конкурс прошел в юбилейный, 25 раз, и привлек более 20 тысяч участников. Свое мастерство показали строители, электросварщики, токари, машинисты метро, водители трамваев, повара и медицинские работники.

Победу в «Московских мастерах» одержали монтажник радиоаппаратуры Светлана Акулиничева, пожарный Александр Абакумов, сварщик Евгений Расторгуев, машинист метро Кирилл Егошин и медсестра Елизавета Медведева.

— Поздравляю всех финалистов. Москве нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться ваши коллеги и молодёжь. Желаю новых успехов в работе! — написал Собянин в своем Telegram-канале.

1 сентября Собянин вручил выдающимся в своих сферах деятельности москвичам государственные и городские награды. Среди почетных знаков, врученных мэром, — орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, медаль Луки Крымского, благодарность и почетная грамота президента РФ

Новости Москвы,Александр Абакумов,Сергей Собянин,
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