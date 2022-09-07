Выставка о Москве откроется в Музее Победы ко Дню города

Выставка "Дорогая моя столица", приуроченная к празднованию Дня города, откроется в Музее Победы 8 сентября.
"В четверг, 8 сентября, в преддверии Дня города Москвы в Музее Победы откроется художественная выставка "Дорогая моя столица". Гости увидят 50 работ, посвященных Москве. В экспозицию вошли полотна из фондов Музея Победы и картины, предоставленные современными художниками", – рассказали в пресс-службе музея.
В экспозицию вошли работы художников:
Александра Коршунова;
Игоря Машкова;
Александра Кирилло;
Ивана Ивановского;
Евгения Казанцева;
Николая Володина;
Яны Поклад;
Веры Коршуновой;
Ольги Мельниковой;
Отмечается, что часть экспозиции расскажет о военном времени в истории столицы. Жители и гости города смогут посетить выставку до 4 октября.
Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.
Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.