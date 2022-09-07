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16 часов назад

Дом культуры ВДНХ признали памятником архитектуры

RT на русскомиещё 7

Дом культуры ВДНХ получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Дом культуры ВДНХ признали памятником архитектуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, дом культуры был полностью отреставрирован пять лет назад.

«Теперь завершена процедура признания исторического здания памятником архитектуры», — сказала она.

Также стало известно, что дом акционерного общества «Строитель» в Санкт-Петербурге добавлен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание построено в 1909 году по проекту архитектора Сергея Гингера.

«Архитектурно-художественное решение фасадов сохранилось до настоящего времени. Также сохранились историческое объёмно-пространственное решение и помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадных лестниц», — рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили перечень зданий и сооружений, находящихся под охраной государства.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,
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