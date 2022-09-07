Дом культуры ВДНХ признали памятником архитектуры

Дом культуры ВДНХ получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, дом культуры был полностью отреставрирован пять лет назад.

«Теперь завершена процедура признания исторического здания памятником архитектуры», — сказала она.

Также стало известно, что дом акционерного общества «Строитель» в Санкт-Петербурге добавлен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание построено в 1909 году по проекту архитектора Сергея Гингера.

«Архитектурно-художественное решение фасадов сохранилось до настоящего времени. Также сохранились историческое объёмно-пространственное решение и помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадных лестниц», — рассказали в комитете.