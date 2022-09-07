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6 часов назад

Сергей Собянин поручил обеспечить детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

Mos.ruиещё 26

Правительство Москвы обеспечит всех нуждающихся московских детей в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Собянин поручил обеспечить детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы
Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

При наличии соответствующих показаний рецепты на бесплатное получение медицинских изделий будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. Ранее системы мониторинга предоставляли пациентам исключительно по решению врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность.

Обеспечение детей системами для непрерывного контроля глюкозы будет осуществляться за счет бюджета Москвы и сверх утвержденного Правительством России перечня медицинских изделий, выдаваемых льготно. Планируется, что получателями систем станут около пяти тысяч маленьких пациентов. Порядок выдачи определит столичный Департамент здравоохранения.

В случае заболевания сахарным диабетом первого типа постоянный контроль уровня глюкозы в крови (до 10 раз в день и более) критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. Однако тесты, выполняемые с помощью прокалывания пальца, негативно сказываются на качестве жизни детей и их родителей. Кроме того, эти тесты затруднительно проводить ночью.

В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Их применение обеспечивает круглосуточное отслеживание показателя уровня глюкозы в крови (гликемии) и информирование о критическом снижении или повышении этого показателя с помощью звукового сигнала.

Массовое использование новых систем значительно снизит риск наступления у маленьких пациентов тяжелых осложнений, в том числе диабетической комы, и радикально улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом первого типа.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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