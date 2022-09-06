Театр сатиры представит новую интерпретацию «Карлсона»

К Новому году Московский академический театр сатиры представит детский спектакль «Карлсон» в новой интерпретации. Об этом на сборе труппы сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров .

«Отдельно скажу про расширение репертуара для детей. Учитывая несколько наших помещений, к Новому году мы готовим две премьеры. На большой сцене Михаил Макеев сделает новую интерпретацию «Карлсона» с многими, но осторожными изменениями в сторону того, что прошло какое-то время. Будет новый состав исполнителей, спектакль станет динамичнее, может, поменяется или добавится музыка, свет, декорации и костюмы», - сказал Газаров.