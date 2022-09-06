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4 минуты назад

Театр сатиры представит новую интерпретацию «Карлсона» к Новому году

Агентство «Москва»

К Новому году Московский академический театр сатиры представит детский спектакль «Карлсон» в новой интерпретации. Об этом на сборе труппы сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Театр сатиры представит новую интерпретацию «Карлсона»
Фото: mos.rumos.ru

«Отдельно скажу про расширение репертуара для детей. Учитывая несколько наших помещений, к Новому году мы готовим две премьеры. На большой сцене Михаил Макеев сделает новую интерпретацию «Карлсона» с многими, но осторожными изменениями в сторону того, что прошло какое-то время. Будет новый состав исполнителей, спектакль станет динамичнее, может, поменяется или добавится музыка, свет, декорации и костюмы», - сказал Газаров.

Он добавил, что второй премьерой станет спектакль по повести «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». «Это очень смешная и динамичная история, поставит ее Михаил Плутахин», - отметил художественный руководитель.

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