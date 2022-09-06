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3 часа назад

В Москве появится памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

Газета.Ru

Торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву пройдет 6 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Скульптура будет представлена в первый день нового, 102-го по счету, сезона. Памятник появится у Симоновской сцены учреждения по адресу Калошин переулок, дом 10, строение 2.

Авторами проекта стали главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин, ранее изготовивший памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения Этуша и мемориальную доску для фасада дома, где жил артист.

Ранее сообщалось, что в столице Азербайджана Баку прошло торжественное открытие памятника покойному певцу Муслиму Магомаеву. Открытие монумента приурочено к 80-летию со дня рождения артиста. Скульптура высотой в два метра выполнена из бронзы и располагается на побережье Каспийского моря в Национальном приморском парке. Автор — Омар Эльдаров.

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