В Москве появится памятник Лановому, Этушу и Яковлеву

Торжественное открытие памятника народным артистам СССР, актерам Вахтанговского театра Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву пройдет 6 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Скульптура будет представлена в первый день нового, 102-го по счету, сезона. Памятник появится у Симоновской сцены учреждения по адресу Калошин переулок, дом 10, строение 2.

Авторами проекта стали главный художник театра Максим Обрезков и скульптор Филипп Трушин, ранее изготовивший памятник на Новодевичьем кладбище к 100-летию со дня рождения Этуша и мемориальную доску для фасада дома, где жил артист.