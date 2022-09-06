В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино

Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) в России пройдет в Москве во второй раз с 15 по 30 сентября, сообщила «Мосленте» программный директор ФАНК Ирина Белых. Киноновинки покажут в кинотеатрах «Иллюзион», «Пионер» и «Каро Октябрь».

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«ФАНК — фестиваль про будущее: технологии, научные открытия, мир завтрашнего дня. Но в этом году мы хотим поговорить о настоящем. Надеемся, что наш фестиваль станет местом искреннего проявления любопытства к миру и друг другу и в очередной раз докажет, что наука может быть доступной и понятной каждому», — рассказала сооснователь, программный директор фестиваля ФАНК и член экспертного совета Минкульта России по социально значимым, неигровым и анимационным фильмам Ирина Белых.

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В этом году фестиваль откроется альманахом «16 способов изменить мир», созданном Лабораторией научного кино. Картина стала совместной работой ФАНК и режиссера Юлии Киселевой при поддержке Министерства культуры России на базе Сколковского института науки и технологий.

Кроме того, на мероприятии представят различные фильмы современных отечественных документалистов — «Чип внутри меня» Юлии Киселевой, «Ольга Ладыженская» Екатерины Еременко, «Андрей Сахаров. По ту сторону окна» Дмитрия Завильгельского и другие. В рамках ФАНК зрителям впервые покажут картину 1962 года «Девять дней одного года» с Алексеем Баталовым, посвященную работе физиков-ядерщиков.

Всего в программе запланирован показ 22 российских и зарубежных фильмов. В том числе картины-участников крупнейших международных кинофестивалей: «В школе философов» (Швейцария), «Взломай код» (Бельгия), «Миссия: Радость. Где найти счастье в трудные времена» (США), «Роберто Ассаджоли, исследователь духа» (Италия).

Приз зрительских симпатий в этом году будет носить имя швейцарского и советского биохимика и физиолога Лины Штерн. Таким образом оргкомитет отдаст дань памяти женщинам в науке.