Движение поездов восстановили на всех линиях метро после сбоя

Движение поездов на всех линиях Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Восстановлено движение на Арбатско-Покровской линии (3). Движение на всех линиях метрополитена восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения электрического кабеля временно нет движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Парк Победы» до станции «Пятницкое шоссе», на Филевской линии и участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Зябликово» до станции «Петровско-Разумовская».