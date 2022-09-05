В Москве открыли памятник нобелевскому лауреату Илье Франку

В Москве состоялось торжественное открытие памятника одного из первых советских лауреатов Нобелевской премии по физике Ильи Франку. Об этом сообщает ТАСС.

Илья Франк удостоился Нобелевской премии по физике в 1958 году за открытие и интерпретацию эффекта Вавилова-Черенкова. Ученый получил награду совместно с Павлом Черенковым и Игорем Таммом.