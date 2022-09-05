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22 часа назад

В Москве открыли памятник нобелевскому лауреату Илье Франку

Газета.Ruиещё 1

В Москве состоялось торжественное открытие памятника одного из первых советских лауреатов Нобелевской премии по физике Ильи Франку. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве открыли памятник нобелевскому лауреату Илье Франку
Фото: НИЯУ МИФИ/VKНИЯУ МИФИ/VK

Монумент расположен на территории Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Памятник завершил «Аллею нобелевских лауреатов НИЯУ МИФИ». Там также расположены скульптуры таких научных деятелей: Николая Басова, Игоря Тамма, Андрея Сахарова, Павла Черенкова, Николая Семенова, Игоря Курчатова, Якова Зельдовича и Юлия Харитона.

Илья Франк удостоился Нобелевской премии по физике в 1958 году за открытие и интерпретацию эффекта Вавилова-Черенкова. Ученый получил награду совместно с Павлом Черенковым и Игорем Таммом.

Ранее в Бурятии открыли деревянный памятник рублю.

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