В Москве открыли памятник нобелевскому лауреату Илье Франку

В Москве состоялось торжественное открытие памятника одного из первых советских лауреатов Нобелевской премии по физике Ильи Франку. Об этом сообщает ТАСС.
Монумент расположен на территории Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Памятник завершил «Аллею нобелевских лауреатов НИЯУ МИФИ». Там также расположены скульптуры таких научных деятелей: Николая Басова, Игоря Тамма, Андрея Сахарова, Павла Черенкова, Николая Семенова, Игоря Курчатова, Якова Зельдовича и Юлия Харитона.
Илья Франк удостоился Нобелевской премии по физике в 1958 году за открытие и интерпретацию эффекта Вавилова-Черенкова. Ученый получил награду совместно с Павлом Черенковым и Игорем Таммом.
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