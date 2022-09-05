«Аэроэкспресс» запускает оплату билетов через СБП

"Мы постоянно работаем над расширением способов оплаты, чтобы сделать процесс оформления и покупки билетов максимально удобным для каждого пассажира. СБП - это современный, технологичный и безопасный сервис российской разработки. С его помощью можно оплачивать поездки буквально в парку кликов, достаточно иметь при себе смартфон. Следующим этапом станет запуск возможности оплаты через СБП в билетных автоматах, у мобильных кассиров, а также на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Аэроэкспресс" Андрея Акимова.