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5 сентября

"Аэроэкспресс" запускает оплату билетов через Систему быстрых платежей

ТАСС

Компания "Аэроэкспресс" запускает оплату билетов в кассах через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Новый способ оплаты действует во всех кассах компании.

«Аэроэкспресс» запускает оплату билетов через СБП
Фото: ТАССТАСС

"Мы постоянно работаем над расширением способов оплаты, чтобы сделать процесс оформления и покупки билетов максимально удобным для каждого пассажира. СБП - это современный, технологичный и безопасный сервис российской разработки. С его помощью можно оплачивать поездки буквально в парку кликов, достаточно иметь при себе смартфон. Следующим этапом станет запуск возможности оплаты через СБП в билетных автоматах, у мобильных кассиров, а также на сайте и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Аэроэкспресс" Андрея Акимова.

В компании добавили, что оплата через СБП действует в тестовом режиме в около 80 кассах Большой кольцевой линии метро и в мобильном приложении "Парковки России". В "Аэроэкспрессе" пояснили, чтобы воспользоваться услугой быстрых платежей необходимо предупредить кассира.

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов. С 2019 года компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, а в 2022 году - от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово.

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