Москву ко Дню города украсят живыми цветами

Ко Дню города Москву украсит более четырех тысяч флагов и декоративных конструкций. Также в выходные дни 10 и 11 сентября в городе включат праздничный режим архитектурно-художественной подсветки зданий.

«В общей сложности установим более 4,3 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стало слово „Москва“ и цифра „875“ — именно столько лет исполняется в этом году российской столице», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков .

Во всех округах столицы будут установлены арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели. На остановочных павильонах и афишных стендах появится более тысячи поздравительных плакатов с фотографиями знаковых мест Москвы. На домах-книжках на Новом Арбате будут показывать видеоролики про юбилей Москвы.