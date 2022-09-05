В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
5 сентября

В Москве пройдет пятый молодежный форум "Наследие"

ТАСС

Молодежный форум "Наследие" с 24 сентября по 26 ноября пройдет в Москве. Мероприятие состоится в пятый раз, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве пройдет пятый молодежный форум «Наследие»
Фото:  Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

"Форум пройдет с 24 сентября по 26 ноября и будет состоять из нескольких частей: конкурсной, образовательной, деловой и фестивальной. Его главная тема - сохранение памятников культуры и их интеграция в жизнь города. Заполнить анкету можно на сайте форума до 16 сентября", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, к конкурсу могут присоединиться студенты, которые учатся на архитекторов, историков, социологов и других специалистов. Ребята разделятся на несколько междисциплинарных команд. Им предложат разработать проект реставрации памятника культурного наследия и концепцию его превращения в новую точку притяжения для горожан и туристов.

"В этом году участники будут работать над проектом реставрации ансамбля усадьбы Виноградово. Это объект культурного наследия федерального значения. Он находится на севере Москвы, неподалеку от Долгопрудной аллеи и Дмитровского шоссе. Первое упоминание этого места относится к началу XVII века, в разные годы усадьбой владели предки Александра Пушкина, представители знатного рода Бенкендорфов и купечества. Поместье посещали поэт Гавриил Державин, историк Николай Карамзин и баснописец Иван Крылов. В советское время там было крупное хозяйство с клубничными плантациями и животноводческим комплексом", - говорится в сообщении.

Одновременно с конкурсной будет проходить образовательная программа форума. Эксперты отрасли поделятся с участниками знаниями и опытом, студенты посетят места, где сейчас идет реставрация, а также мастерские, где для них проведут занятия.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Николай Карамзин,Иван Крылов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители