В Москве пройдет пятый молодежный форум "Наследие"

"В этом году участники будут работать над проектом реставрации ансамбля усадьбы Виноградово. Это объект культурного наследия федерального значения. Он находится на севере Москвы, неподалеку от Долгопрудной аллеи и Дмитровского шоссе. Первое упоминание этого места относится к началу XVII века, в разные годы усадьбой владели предки Александра Пушкина, представители знатного рода Бенкендорфов и купечества. Поместье посещали поэт Гавриил Державин, историк Николай Карамзин и баснописец Иван Крылов. В советское время там было крупное хозяйство с клубничными плантациями и животноводческим комплексом", - говорится в сообщении.