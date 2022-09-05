В Москве пройдет пятый молодежный форум "Наследие"

Молодежный форум "Наследие" с 24 сентября по 26 ноября пройдет в Москве. Мероприятие состоится в пятый раз, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
"Форум пройдет с 24 сентября по 26 ноября и будет состоять из нескольких частей: конкурсной, образовательной, деловой и фестивальной. Его главная тема - сохранение памятников культуры и их интеграция в жизнь города. Заполнить анкету можно на сайте форума до 16 сентября", - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, к конкурсу могут присоединиться студенты, которые учатся на архитекторов, историков, социологов и других специалистов. Ребята разделятся на несколько междисциплинарных команд. Им предложат разработать проект реставрации памятника культурного наследия и концепцию его превращения в новую точку притяжения для горожан и туристов.
"В этом году участники будут работать над проектом реставрации ансамбля усадьбы Виноградово. Это объект культурного наследия федерального значения. Он находится на севере Москвы, неподалеку от Долгопрудной аллеи и Дмитровского шоссе. Первое упоминание этого места относится к началу XVII века, в разные годы усадьбой владели предки Александра Пушкина, представители знатного рода Бенкендорфов и купечества. Поместье посещали поэт Гавриил Державин, историк Николай Карамзин и баснописец Иван Крылов. В советское время там было крупное хозяйство с клубничными плантациями и животноводческим комплексом", - говорится в сообщении.
Одновременно с конкурсной будет проходить образовательная программа форума. Эксперты отрасли поделятся с участниками знаниями и опытом, студенты посетят места, где сейчас идет реставрация, а также мастерские, где для них проведут занятия.