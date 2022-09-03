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39 минут назад

В Парке Горького откроется выставка "Московские подвижники"

ТАСС

Фотовыставка "Московские подвижники" откроется 13 сентября в Парке Горького. Мероприятие будет приурочено к 875-летию Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

В Парке Горького откроется выставка "Московские подвижники"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"13 сентября в Парке Горького откроется фотовыставка "Московские подвижники", рассказывающая истории обычных горожан - сестер милосердия, врачей, ученых, священников, нашедших свое предназначение в помощи ближнему. Мероприятие пройдет в рамках празднования 875-летия Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что среди героев выставки специалисты, работники государственных и частных компаний, студенты и пенсионеры, финансисты и журналисты, юристы и предприниматели.

"Фотоистории рассказывают о жизни сотрудника фонда "Старость в радость" Александры Кузьмичевой, специалиста по продаже и аренде коммерческой недвижимости Анастасии Криворучко, сотрудника православной службы помощи "Милосердие" Ильи Кускова, бывшего работника МВД Ирины Афониной, врача-педиатра, руководителя Центра реабилитации детей с двигательными нарушениями и Детской выездной паллиативной службы Ксении Коваленок, основателя и директора благотворительной организации "Дом друзей" Ланы Журкиной", - уточнили в пресс-службе.

У каждого из героев уникальный путь обретения смысла жизни, осознания своего предназначения. И каждый из них однажды сделал выбор в пользу служения ближнему, своему городу, своей стране. В проекте приняли участие фотографы Владимир Ештокин, священник Игорь Палкин, Юлия Маковейчук, Елена Добрякова.

Новости Москвы,Игорь Палкин,Ирина Афонина,
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