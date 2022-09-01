Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам

«Врачи делают уникальные операции, которыми все мы гордимся, с одной стороны, с другой стороны, наши здоровье и жизнь в надежных руках. Учителя, у которых, кстати, сегодня праздник, День знаний, показывают уникальные результаты московского образования не только в нашей стране, но и в мире, мы ими гордимся. Строители, которые создают уникальные объекты. Нам не стыдно за нашу Москву, потому что то, что они делают, — это действительно объекты мирового уровня: и станции метро, и дороги, и здания, и школы, детские сады, клиники, спортивные сооружения. Многие из них действительно мирового уровня и завоевывают самые престижные архитектурные награды. Это и коммунальщики, энергетики, благодаря которым у нас свет и тепло», — сказал Сергей Собянин.