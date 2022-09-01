Собянин вручил госнаграды заслуженным москвичам

Церемония награждения приурочена ко Дню города.
1 сентября Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы. Церемония приурочена ко Дню города. 875-й день рождения столица будет праздновать 10–11 сентября.
Мэр Москвы отметил, что сегодняшняя столица развивается благодаря усилиям многих специалистов, каждый из которых — на своем месте.
«Врачи делают уникальные операции, которыми все мы гордимся, с одной стороны, с другой стороны, наши здоровье и жизнь в надежных руках. Учителя, у которых, кстати, сегодня праздник, День знаний, показывают уникальные результаты московского образования не только в нашей стране, но и в мире, мы ими гордимся. Строители, которые создают уникальные объекты. Нам не стыдно за нашу Москву, потому что то, что они делают, — это действительно объекты мирового уровня: и станции метро, и дороги, и здания, и школы, детские сады, клиники, спортивные сооружения. Многие из них действительно мирового уровня и завоевывают самые престижные архитектурные награды. Это и коммунальщики, энергетики, благодаря которым у нас свет и тепло», — сказал Сергей Собянин.
Также Мэр Москвы отметил заслуги спортсменов и работников транспортной отрасли.
За активную общественную деятельность орденом Дружбы награжден вице-президент Межрегионального общественного фонда «Образование в третьем тысячелетии» Алексей Стороженко.
За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXXII Олимпийских играх в городе Токио (Япония), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечен спортсмен-инструктор волейбольного клуба «Динамо» Денис Богдан.
Этой же награды удостоены Александра Антонова, тренер Московской академии зимних видов спорта, старший тренер по настольному теннису Центра олимпийской подготовки Валерий Вишняков и тренер Московской академии парусного и гребных видов спорта Евгений Солдаткин (за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXXII Олимпийских играх и XVI летних Паралимпийских играх).
За активную общественную деятельность награждены четыре человека:
— медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — Александр Бусалаев, заместитель председателя правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф, «Союз “Чернобыль” Москвы»;
— медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — Елена Козлова, член правления региональной общественной организации «Чернобыль-Атом», член правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф, «Союз “Чернобыль” Москвы», Иван Табенков, заместитель председателя правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф, «Союз “Чернобыль” Москвы», и Виктор Шепелев, первый заместитель председателя правления Московского городского союза общественных объединений граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие техногенных аварий и катастроф, «Союз “Чернобыль” Москвы».
Медаль Луки Крымского вручают за высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ее получили заведующий отделением городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева Алексей Лазаревич и врач — анестезиолог-реаниматолог Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России Михаил Осенний.
Еще нескольким жителям столицы присвоили почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Кроме того, заслуги москвичей отмечены почетными грамотами и благодарностями Президента России.
Мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению Президента России в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099).
Знак отличия «За заслуги перед Москвой» Сергей Собянин вручил заведующему кафедрой урологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Дмитрию Пушкарю. Он был удостоен награды за заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей.
Такой же знак отличия получил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Его наградили за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей, большой личный вклад в развитие науки и оказание медицинской помощи детям с патологией иммунной системы, гематологическими и онкологическими заболеваниями.
Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет) вручен инструктору производственного обучения рабочих массовых профессий центра организации технической учебы службы профориентации, обучения и развития персонала Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитена имени В.И. Ленина Михаил Сизов.
Помимо этого, знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (30 лет) Сергей Собянин наградил председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Георгия Пашкова и Дину Лиходедову, председателя совета ветеранов района Ново-Переделкино Западного административного округа города Москвы Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Профессиональные достижения москвичей также отметили званиями «Почетный строитель города Москвы», «Почетный работник социальной защиты города Москвы», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник транспорта города Москвы».
«Сегодня, несмотря на все проблемы, мы ни одну свою программу не остановили, мы продолжаем развиваться, строить, создавать, творить, и ваш труд — залог того, что мы победим», — сказал Сергей Собянин.