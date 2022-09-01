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58 минут назад

К 1 сентября в Москве благоустроили 200 учебных учреждений

Елена Прошина

Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о том, что ко Дню знаний в столице обновили территории 200 школ и детских садов. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

К 1 сентября в Москве благоустроили 200 учебных учреждений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мероприятия по обновлению образовательных заведений проходили во всех округах Москвы, а их общая территория составила более 200 гектаров. На них сотрудники комплекса городского хозяйства обустроили более чем 740 детских площадок и 100 workout-зон, оснастили около 80 межшкольных стадионов и футбольных полей. При этом Пётр Бирюков подчёркивает, что главной целью работ было привести обустраиваемые территории к современным стандартам, а также сделать их привлекательными и доступными для посетителей не только в учебное время, но и на выходных.

«В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей», – сообщает заместитель Мэра столицы.

Мэрия Москвы надеется, что проведённая работа порадует школьников и сделает их будни комфортнее, а ещё подтолкнет горожан активнее проводить время на улице и заниматься спортом.

Ранее стало известно, что в спортивном комплексе «Некрасовка» подходит к концу работа над катком и бассейном.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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