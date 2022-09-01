К 1 сентября в Москве благоустроили 200 учебных учреждений

Мероприятия по обновлению образовательных заведений проходили во всех округах Москвы, а их общая территория составила более 200 гектаров. На них сотрудники комплекса городского хозяйства обустроили более чем 740 детских площадок и 100 workout-зон, оснастили около 80 межшкольных стадионов и футбольных полей. При этом Пётр Бирюков подчёркивает, что главной целью работ было привести обустраиваемые территории к современным стандартам, а также сделать их привлекательными и доступными для посетителей не только в учебное время, но и на выходных.