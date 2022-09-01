Московским собственникам направили предостережения об устранении борщевика

Власти Москвы направили собственникам земельных участков порядка 150 предостережений об устранении борщевика Сосновского.

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Это сделано в рамках контроля над его распространением. Данным вопросом занимаются инспекторы Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

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Регулярные рейды по выявлению очагов предполагают пешие обходы территорий, а также использование космоснимков на основании данных, полученных в рамках проведения и осуществления государственного экологического мониторинга (ГПБУ «Мосэкомониторинг»).

Благодаря дешифрованию можно выявлять очаги борщевика площадью от 0,5 га. Часто именно местные жители направляют обращения по данному вопросу – они заявляют об очагах.

На Новую Москву приходится наибольшая доля адресов с борщевиком. Согласно анализу балансовой принадлежности земельных участков, проведенному специалистами отдела экологического контроля, в общей сложности насчитывается 770 земельных участков, на которых обнаружены очаги произрастания борщевика Сосновского. Они поставлены на кадастровый учет. Эти участки находятся в собственности физических и юридических лиц.

Кроме того, 30 очагов борщевика Сосновского были найдены во время натурных обследований при проверке дна, берегов и водоохранных зон водных объектов. На законных основаниях было оформлено 146 предостережений в отношении собственников 388 участков.

«В случае непредоставления информации в течение 60 дней о принятых мерах к правообладателям земельных участков применяются меры административного воздействия», - заявил заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев.

Кроме того, в прокуратуру Троицкого и Новомосковского поступили материалы обследований с фиксацией борщевика Сосновского по 21 земельному участку.

Ранее в Институте проблем химической физики РАН рассказали, как можно применять борщевик. По словам старшего научного сотрудника, он может быть источником сахара и биотоплива. Он пояснил, что сок борщевика в период от цветения до бутонизации содержит от 17 до 31% сахаров. Из сока можно получить биоэтанол, который, в свою очередь, является дешевым и экологически чистым моторным топливом. Кроме того, борщевик применяется для изготовления пеллет и гранул для отопительного оборудования. Также отмечалось, что высушивание биомассы борщевик позволит получить еще один полезный материал — целлюлозу. Она будет беленой.

Кроме того, наличие эфирных масел в борщевике Сосновского важно для импортозамещения. Они необходимы в пищевой промышленности, фармакологии, медицине, косметологии.