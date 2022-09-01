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31 минуту назад

Московским собственникам направили предостережения об устранении борщевика

Лера Букина

Власти Москвы направили собственникам земельных участков порядка 150 предостережений об устранении борщевика Сосновского.

Московским собственникам направили предостережения об устранении борщевика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это сделано в рамках контроля над его распространением. Данным вопросом занимаются инспекторы Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

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Регулярные рейды по выявлению очагов предполагают пешие обходы территорий, а также использование космоснимков на основании данных, полученных в рамках проведения и осуществления государственного экологического мониторинга (ГПБУ «Мосэкомониторинг»).

Благодаря дешифрованию можно выявлять очаги борщевика площадью от 0,5 га. Часто именно местные жители направляют обращения по данному вопросу – они заявляют об очагах.

На Новую Москву приходится наибольшая доля адресов с борщевиком. Согласно анализу балансовой принадлежности земельных участков, проведенному специалистами отдела экологического контроля, в общей сложности насчитывается 770 земельных участков, на которых обнаружены очаги произрастания борщевика Сосновского. Они поставлены на кадастровый учет. Эти участки находятся в собственности физических и юридических лиц.

Кроме того, 30 очагов борщевика Сосновского были найдены во время натурных обследований при проверке дна, берегов и водоохранных зон водных объектов. На законных основаниях было оформлено 146 предостережений в отношении собственников 388 участков.

«В случае непредоставления информации в течение 60 дней о принятых мерах к правообладателям земельных участков применяются меры административного воздействия», - заявил заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев.

Кроме того, в прокуратуру Троицкого и Новомосковского поступили материалы обследований с фиксацией борщевика Сосновского по 21 земельному участку.

Ранее в Институте проблем химической физики РАН рассказали, как можно применять борщевик. По словам старшего научного сотрудника, он может быть источником сахара и биотоплива. Он пояснил, что сок борщевика в период от цветения до бутонизации содержит от 17 до 31% сахаров. Из сока можно получить биоэтанол, который, в свою очередь, является дешевым и экологически чистым моторным топливом. Кроме того, борщевик применяется для изготовления пеллет и гранул для отопительного оборудования. Также отмечалось, что высушивание биомассы борщевик позволит получить еще один полезный материал — целлюлозу. Она будет беленой.

Кроме того, наличие эфирных масел в борщевике Сосновского важно для импортозамещения. Они необходимы в пищевой промышленности, фармакологии, медицине, косметологии.

В Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН заявляли, что содержание эфирных масел в зрелых семенах борщевика варьируется от 1% до 5%, иногда 10%. Как отмечалось, в общей сложности из российского урожая борщевика можно было бы собрать около 8 тысяч тонн эфирных масел, что в два-три раза больше, чем нужно всему мировому рынку.

Новости Москвы,Общество,Денис Алексеев,РАН,Правительство Москвы,
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