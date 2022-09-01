Московский инновационный кластер помог бизнесу на 580 миллионов рублей

За 2020–2022 годы Московский инновационный кластер (МИК) одобрил гранты на сумму более 2,5 миллиарда рублей. В рамках весенней заявочной кампании — с апреля по июнь 2022 года — одобрены заявки на сумму свыше 580 миллионов рублей.

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Одна из мер поддержки — гранты на создание импортозамещающих производств в Москве. Компании могли получить финансовую помощь объемом до 100 миллионов рублей. С помощью гранта можно было компенсировать 50 процентов затрат с учетом налога на добавленную стоимость за исключением оплаты труда — по этому направлению поддержка компенсировала 25 процентов затрат.

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Гранты и субсидии в Москве выделяют и на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности. В 2020 году стартовал прием заявок на получение субсидии для компенсации трат на покупку или лизинг оборудования и выплату процентов по кредитам. Компании могли получить в рамках этой меры поддержки правительства Москвы до 10 миллионов рублей. Всего участникам МИК за два года одобрили 464 заявки на сумму 941 миллион рублей.

С апреля 2022 года город возобновил прием заявок в рамках новой программы, предусмотренной постановлением правительства номер 358 — грант на приобретение оборудования и развитие деятельности. Столичные власти компенсируют 50 процентов стоимости отечественного оборудования или 35 процентов стоимости импортного. Грант также позволяет компенсировать затраты на лизинг и проценты по кредиту на поддержку и развитие деятельности, покупку оборудования. Размер компенсации на участника составляет до 30 миллионов рублей в год. Одобрено 159 заявок на сумму более 519 миллионов рублей. Прием заявок на платформе i.moscow возобновился 1 августа 2022 года.

Следующая мера — возмещение городом расходов на патентование изобретений в России и за рубежом. Воспользоваться поддержкой могут малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы — участники Московского инновационного кластера. Для этого необходимо подать заявку на платформе i.moscow до 1 декабря 2022 года. Размер поддержки составляет 75 тысяч рублей для компенсации расходов на патентование одного изобретения в РФ и до двух миллионов рублей за рубежом. Одобрено 116 заявок на сумму 12 миллионов рублей. Инновационный ваучер для патентования изобретения за рубежом одобрен одной компании на сумму 113 тысяч рублей.

До 30 августа в столице принимается прием заявок на гранты для пилотного тестирования инноваций. Компании могут апробировать свои продукты и сервисы на городских площадках с финансовой поддержкой. Размер гранта может составлять до двух миллионов рублей на одно испытание. Одобрено 30 заявок на 48,9 миллиона рублей.

Возможности для тестирования предоставляют 80 городских площадок: 40 организаций здравоохранения и социального обслуживания, 13 культурно-досуговых и пять образовательных учреждений, а также технопарки, организации, работающие в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, спорта и других.

В ноябре прошлого года завершился прием заявок на получение грантов на реализацию инновационных проектов в Москве. Они покрывали до 20 процентов затрат, связанных с реализацией проекта. Всего по проекту заключено семь договоров (семь проектов). Общая сумма планируемой поддержки составила 190,9 миллиона рублей.

Компания «Медмебель» занимается производством медицинской и лабораторной мебели. Полученный грант на приобретение оборудования позволил предприятию ускорить технологические процессы на 40 процентов. Кроме того, теперь у них самый короткий срок производства изделий, выпускаемых под заказ, — он составляет от пяти до 20 дней. Грант на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности получила и компания «Гранфорс», которая занимается производством керамических изделий. Средства гранта позволят компании компенсировать затраты на приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением в размере 319 тысяч рублей.

Компания «С-Инновации» занимается разработкой и производством проводов на основе высокотемпературных сверхпроводников. За 10 лет работы они заняли 50 процентов мирового рынка в этой нише: на все страны приходится не больше десяти разработчиков и производителей в этом сегменте. «Объединенная чайная компания» тоже получила грант на закупку оборудования. Это позволило предприятию приобрети машину, которая используется для фасовки чая в двухкамерные пакетики с жесткой этикеткой и ниткой. НПП «Лосев» конструирует и производит светодиодное освещение. Компания получила уже два гранта на патентование разных модулей фар. Полученные средства предприятие использует на новые изобретения.

Грант на патентование изобретения получила и компания «Медвиар». Она занимается инновационным обучением врачей в виртуальной реальности. Специалисты максимально погружаются в процесс и учатся работать со сложным оборудованием без вреда для настоящих пациентов. Одним из участников программы пилотных тестирований инноваций стала компания «Красное поле», которая занимается производством приборов очистки и обеззараживания воздуха «Тиокрафт». После их проверки на городских площадках организация поставила продукцию на 40 миллионов рублей в коммерческие компании и столичный Департамент здравоохранения. Компания «Экзопласт» производит важный медицинский продукт — роботизированный комплекс экзоскелета кисти для реабилитационных, терапевтических и лечебных целей. Такая разработка не имеет аналогов на российском рынке. Компания протестировала ее в Центре патологии речи и нейрореабилитации и в результате доработала продукт и получила заказ на закупку на шесть миллионов рублей.

«Работая с инновационными проектами, важно комплексно подходить к поддержке новых технологических решений. Благодаря межведомственному партнерству Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтех) с Московским инновационным кластером (МИК) компании получают уникальную для страны услугу: экспертизу от высококвалифицированных московских специалистов, пилотирование в клинических условиях и возмещение части финансовых издержек на создание производства — приобретение объекта капитального строительства, покупка оборудования и программного обеспечения, подключение к инженерным сетям, фонд оплаты труда работников», — говорит руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Московским центром инновационных технологий в здравоохранении (Медтехом) была проведена экспертиза проектов по программе предоставления грантов на создание импортозамещающих производств. Продукция этих компаний имеет важное значения для города: лекарственные формы для лечения социально значимых заболеваний (онкология, ВИЧ-инфекции, сахарный диабет и другие); медицинские изделия: стерилизация, шкафы для сушки эндоскопов; аппараты искусственной вентиляции легких и другие.