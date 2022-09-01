В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
31 минуту назад

Собянин открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной

Вечерняя Москваиещё 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 1 сентября, открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной в районе Хорошево-Мневники.

Собянин открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Ребята, поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня в детские сады, школы, колледжи, вузы пришло больше двух миллионов молодых людей. Сотни тысяч педагогов, работников образования. И, конечно, у всех волнение: у учителей — одно, у учащихся — другое. Но все они заряжены страной знаний, стремлением к тому, чтобы получить новые знания, новые компетенции, подготовиться лучше к жизни, — отметил он.

Также мэр осмотрел новое здание и пообщался с учениками и педагогами школы. По словам Собянина, в этом году в столичных школах ввели новые классы космонавтики и авиастроения, передает агентство городских новостей «Москва».

Также с Днем знаний всех российских школьников поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов и призвал детей не бояться ставить перед собой высокие цели.

В новом учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. Как отметил Собянин, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.

Новости Москвы,Сергей Кравцов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители