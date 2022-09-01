Собянин открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной

— Ребята, поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня в детские сады, школы, колледжи, вузы пришло больше двух миллионов молодых людей. Сотни тысяч педагогов, работников образования. И, конечно, у всех волнение: у учителей — одно, у учащихся — другое. Но все они заряжены страной знаний, стремлением к тому, чтобы получить новые знания, новые компетенции, подготовиться лучше к жизни, — отметил он.