Названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем

За год жилье на вторичном рынке Москвы сильнее всего подорожало в районе Замоскворечье. Локации столицы с самой заметной динамикой цен на готовые квартиры назвали аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru Станислав Трифонов / Lenta.ru

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в однокомнатных квартирах Замоскворечья выросла на 12,7 процента, до 454,9 тысячи рублей. Второе место занял Савеловский район с подорожанием на 11,9 процента, до 326,1 тысячи рублей, а третье — Хорошевский с увеличением показателя на 11,8 процента, до 361,8 тысячи рублей за «квадрат».

Динамика средней цены «квадрата» в двухкомнатных квартирах также оказалась самой существенной в Замоскворечье — плюс 11,6 процента, до 467,6 тысячи рублей. Второе-третье место поделили Свиблово и Зябликово — там квадрат в «двушках» вырос в цене на 11,2 процента, до 285,5 тысячи и 237,6 тысячи рублей.

Лидирует Замоскворечье и по годовому подорожанию «квадрата» в трехкомнатных квартирах — плюс 13 процентов, до 500,1 тысячи рублей. Второе-третье место по этому показателю заняли Марьина Роща и Басманный район — там «квадрат» в «трешках» подорожал на 10,8 процента, до 304 тысяч и 404,2 тысячи рублей.

В «Инком-Недвижимости» отметили, что в целом по Москве один квадратный метр в «однушках» подорожал на 4 процента, до 277,4 тысячи рублей, в «двушках» — на 3 процента, до 268,5 тысячи рублей, а в «трешках» — на 2 процента, до 265,8 тысячи рублей.