В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили о росте числа машин на дорогах к середине сентября

Москва24иещё 2

Москвичей предупредили о росте числа машин на дорогах к середине сентября. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Москвичей предупредили о росте числа машин на дорогах
Фото: Москва 24/Игорь ИванкоМосква 24/Игорь Иванко

"В столицу строго по календарю возвращается не только прохлада, но и рост количества машин. Уже сейчас на дорогах три миллиона авто – ожидаем до 8 баллов", – говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе напомнили, что жители Москвы начинают возвращаться с дач, а дети – готовиться к учебе. Так, из-за этого к середине первого месяца осени число машин вырастет на 4%, а это плюс 120 тысяч автомобилей.

Среди наиболее загруженных направлений в Дептрансе назвали:

  • Варшавское шоссе в сторону области;
  • Ленинградское шоссе в центр и область;
  • Ярославское шоссе в центр;
  • Щелковское шоссе в область.

При этом, как уточняется, в августе было меньше машин, а средний балл держался на уровне 6. Средняя скорость была на 3% выше, чем в прошлом году.

Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители