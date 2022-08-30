Танец «человека-паука» в вагоне поезда метро попал на видео

Пассажир московского метрополитена в костюме человека-паука устроил небольшое представление. Облаченный в костюм персонажа американского комикса Marvel про популярного героя человек станцевал в вагоне поезда. На случай в столичной подземке обращает внимание Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказался присланный очевидцами ролик.
На кадрах видно, как молодой человек исполняет импровизированный танец с элементами брейк-данса. По данным источника, запись сделана на Люблинско-Дмитровской линии метро.