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37 минут назад

Танец «человека-паука» в вагоне поезда метро попал на видео

Денис Фьючин

Пассажир московского метрополитена в костюме человека-паука устроил небольшое представление. Облаченный в костюм персонажа американского комикса Marvel про популярного героя человек станцевал в вагоне поезда. На случай в столичной подземке обращает внимание Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказался присланный очевидцами ролик.

На кадрах видно, как молодой человек исполняет импровизированный танец с элементами брейк-данса. По данным источника, запись сделана на Люблинско-Дмитровской линии метро.

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