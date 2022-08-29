Лось прогулялся по ночному району Москвы и попал на видео

Жители одного из московских районов заметили лося. Заблудившееся животное бродило возле автобусной остановки «8-й микрорайон Митина». Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с лесным зверем.

Парнокопытное вышло к людям и блуждало по проезжей части. Было видно, что сохатый заблудился и оказался в непривычном для себя месте обитания. Нашел ли он дорогу в лес, не уточняется.