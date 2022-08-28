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1 час назад

Новости погоды: в Москве в воскресенье ожидается до +33°С

Газета.Ru

Синоптики пообещали, что в Москве и области в воскресенье, 28 августа, будет до +32°С. В регионе будет переменная облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30...+32°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/c.

Столице пообещали долгожданные дожди

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на территории Москвы и Московской области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды вечером 29 августа.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в центральной части РФ прогнозируется резкий переход от летней жары к осенней прохладе.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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