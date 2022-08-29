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1 час назад

Погода в Москве: Синоптики предупредили москвичей о грозе в понедельник

Мир24иещё 8

В Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Москвичей предупредили о грозе в понедельник
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам синоптиков, днем в столице будет от 27 до 29 градусов тепла, ночью ожидается понижение до плюс 18 градусов.

На территории Подмосковья специалисты прогнозируют от 25 до 30 градусов тепла в днем, а ночью – плюс 13–18 градусов.

В регионе ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, побит рекорд аномально теплого 2010 года.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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