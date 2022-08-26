Осенний кубок 2022 по конному поло пройдет в Москве

"Я очень доволен тем, как вырос наш клуб в этом году: уровень игры, лошади и посещаемость турниров. Но особенно хочу подчеркнуть рост наших игроков любителей. Я увидел заметный рост не только в игровых навыках на поле, но и более глубокое понимание важности высококлассных лошадей и организации команд. Это меня очень радует и чувствую, что это предшествует увеличению количества команд и игроков в России", – говорит директор и главный тренер Московского Поло Клуба и Академии при клубе Михаил Родзянко.