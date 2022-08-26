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13 минут назад

Осенний кубок 2022 по конному поло пройдет в Москве

ТАСС

10 сентября в Московском Поло Клубе в Целеево пройдет завершающий турнир и официальное закрытие текущего летнего сезона соревнований по конному поло.

Осенний кубок 2022 по конному поло пройдет в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В летнем сезоне прошло шесть открытых соревнований, которые посетило несколько тысяч зрителей.

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"Готовимся к завершающему осеннему кубку. Смотря назад на летний сезон, рад отметить растущий интерес публики и рост числа и увлеченности наших игроков. Со снятием ограничений к нам опять приехали аргентинские гости легионеры и подняли уровень соревнований в клубе. Много новых лошадей и много новых красиво одетых гостей!", – отмечает президент и основатель Московского Поло Клуба Алексей Родзянко.

В конное поло играют более чем в 80 странах мира, а в Россию этот вид спорта вернулся с открытием Московского Поло Клуба в 2003 году. Благодаря зрителям и работе Академии при клубе, поло как увлекательный спорт и как времяпрепровождение в компании друзей обретает все большую популярность.

"Я очень доволен тем, как вырос наш клуб в этом году: уровень игры, лошади и посещаемость турниров. Но особенно хочу подчеркнуть рост наших игроков любителей. Я увидел заметный рост не только в игровых навыках на поле, но и более глубокое понимание важности высококлассных лошадей и организации команд. Это меня очень радует и чувствую, что это предшествует увеличению количества команд и игроков в России", – говорит директор и главный тренер Московского Поло Клуба и Академии при клубе Михаил Родзянко.

Московский Поло Клуб активно занимается развитием конного поло в России, регулярно демонстрируя зрителям зрелищность азартной игры и проводя свои мероприятия в формате светских пикников. Игры проходят с участием спортивного комментатора, который посвящает зрителей в нюансы правил, а обязательное музыкальное сопровождение от известных музыкальных коллективов создает отличное настроение в течение дня. Угощение для гостей и игра со зрителями делают каждого гостя активным участником. По международной традиции в поло, во время большого перерыва между чаккерами (игровыми таймами) все зрители приглашаются прогуляться по игровому полю с целью потоптать, заделать поврежденные от копыт участки газона и, конечно, отправиться на поиски «счастливой подковы».

Программа мероприятия:

14:00 Сбор гостей.

Представление конного поло. Ведущий рассказывает правила игры и принимает прогнозы в номинациях «Команда-победитель», «Лучший игрок», «Лучшая поло-пони».

15:00 Торжественная церемония открытия. Встреча и представление игроков и их лошадей.

17:30 Окончание игры.

18:00 Церемония награждения победителей.

Вручение призов зрителям, сделавшим правильный прогноз.

Pet Friendly. Дресс-код: Polo Chic

Шляпки для дам и коктейльный стиль приветствуются.

Возрастная категория: 0+.

Дети до 12 лет проходят на мероприятие бесплатно, за исключением VIP-зоны.

Билеты для зрителей – по ССЫЛКЕ

Аккредитация для СМИ – info@moscowpoloclub.com

Организатор мероприятия: НП "Клуб игры в поло "МПК"

Новости Москвы,Михаил Родзянко,Алексей Родзянко,
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