Осенний кубок 2022 по конному поло пройдет в Москве

10 сентября в Московском Поло Клубе в Целеево пройдет завершающий турнир и официальное закрытие текущего летнего сезона соревнований по конному поло.
В летнем сезоне прошло шесть открытых соревнований, которые посетило несколько тысяч зрителей.
"Готовимся к завершающему осеннему кубку. Смотря назад на летний сезон, рад отметить растущий интерес публики и рост числа и увлеченности наших игроков. Со снятием ограничений к нам опять приехали аргентинские гости легионеры и подняли уровень соревнований в клубе. Много новых лошадей и много новых красиво одетых гостей!", – отмечает президент и основатель Московского Поло Клуба Алексей Родзянко.
В конное поло играют более чем в 80 странах мира, а в Россию этот вид спорта вернулся с открытием Московского Поло Клуба в 2003 году. Благодаря зрителям и работе Академии при клубе, поло как увлекательный спорт и как времяпрепровождение в компании друзей обретает все большую популярность.
"Я очень доволен тем, как вырос наш клуб в этом году: уровень игры, лошади и посещаемость турниров. Но особенно хочу подчеркнуть рост наших игроков любителей. Я увидел заметный рост не только в игровых навыках на поле, но и более глубокое понимание важности высококлассных лошадей и организации команд. Это меня очень радует и чувствую, что это предшествует увеличению количества команд и игроков в России", – говорит директор и главный тренер Московского Поло Клуба и Академии при клубе Михаил Родзянко.
Московский Поло Клуб активно занимается развитием конного поло в России, регулярно демонстрируя зрителям зрелищность азартной игры и проводя свои мероприятия в формате светских пикников. Игры проходят с участием спортивного комментатора, который посвящает зрителей в нюансы правил, а обязательное музыкальное сопровождение от известных музыкальных коллективов создает отличное настроение в течение дня. Угощение для гостей и игра со зрителями делают каждого гостя активным участником. По международной традиции в поло, во время большого перерыва между чаккерами (игровыми таймами) все зрители приглашаются прогуляться по игровому полю с целью потоптать, заделать поврежденные от копыт участки газона и, конечно, отправиться на поиски «счастливой подковы».
Программа мероприятия:
14:00 Сбор гостей.
Представление конного поло. Ведущий рассказывает правила игры и принимает прогнозы в номинациях «Команда-победитель», «Лучший игрок», «Лучшая поло-пони».
15:00 Торжественная церемония открытия. Встреча и представление игроков и их лошадей.
17:30 Окончание игры.
18:00 Церемония награждения победителей.
Вручение призов зрителям, сделавшим правильный прогноз.
Pet Friendly. Дресс-код: Polo Chic
Шляпки для дам и коктейльный стиль приветствуются.
Возрастная категория: 0+.
Дети до 12 лет проходят на мероприятие бесплатно, за исключением VIP-зоны.
Билеты для зрителей – по ССЫЛКЕ
Аккредитация для СМИ – info@moscowpoloclub.com
Организатор мероприятия: НП "Клуб игры в поло "МПК"