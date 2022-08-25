В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
16 минут назад

В Москве не выявили превышения нормы вредных веществ из-за запаха гари

ТАСС

Появление дымки и запаха гари не привело в Москве в четверг к превышению в воздух предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В Москве не выявили превышения нормы вредных веществ из-за запаха гари
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах, 25 августа 2022 года в 40 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения, в том числе на содержание мелкодисперсных частиц, для оценки возможного причинения вреда здоровью москвичей и гостей столицы, был организован в различных контрольных точках во всех административных округах города в связи с появлением в последние дни в Москве запахов гари и дымки в утреннее время, в том числе 25 августа с 05:00 до 09:30.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители