В Москве не выявили превышения нормы вредных веществ из-за запаха гари

Появление дымки и запаха гари не привело в Москве в четверг к превышению в воздух предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора .

"В соответствии с информацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и его филиалов в административных округах, 25 августа 2022 года в 40 контрольных точках зафиксированные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения, в том числе на содержание мелкодисперсных частиц, для оценки возможного причинения вреда здоровью москвичей и гостей столицы, был организован в различных контрольных точках во всех административных округах города в связи с появлением в последние дни в Москве запахов гари и дымки в утреннее время, в том числе 25 августа с 05:00 до 09:30.