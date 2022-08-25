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1 час назад

Фестиваль автоспорта проведут в Москве ко Дню города

Вечерняя Москва

В рамках празднования Дня города в Москве 10-11 сентября состоится фестиваль технических видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Фестиваль автоспорта проведут в Москве ко Дню города
Фото: depositphotosdepositphotos

Мероприятие пройдет в парке центра технических видов спорта (ЦТВС) «Москва» при поддержке департамента спорта Москвы и Российской автомобильной федерации. Планируется насыщенная программа, включающая в себя состязания по дрифту, картингу, автокроссу, автомногоборью и многое другое. Впервые в ЦТВС «Москва» состоятся соревнования по эндуро, отмечается в сообщении.

Кроме того, состоятся соревнования по картингу «Обгони Сироткина», в них примет участие пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин. Гости также смогут увидеть проезд спортивного грузового автомобиля КамАЗ «К5», за рулем которого будет пятикратный победитель «Ралли Дакар» Эдуард Николаев.

А в выставочной зоне пройдут автограф-сессии известных спортсменов и многие другие мероприятия. На экспозиции будут представлены автомобили Audi R8, McLaren 765 LT, Porsh 911 S, Elektro Sherp, Promod 1200 л.с., Promod Viper 3500 л.с. В отдельной зоне, посвященной киберспорту, пройдет турнир на симуляторах вместе с российской автогоночной командой SMP Racing.

До этого москвичам рассказали о программе «Ретрофестиваля», который пройдет 27 августа.

Новости Москвы,Эдуард Николаев,Сергей Сироткин,
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