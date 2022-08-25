В Москве прошли дни культуры Татарстана

Дни культуры Республики Татарстан прошли в Москве с 21 по 25 августа. Завершил программу мероприятий гала-концерт мастеров искусств республики, передает в четверг корреспондент ТАСС.
"Для нас большая честь, что каждый год в августе перед нашим большим праздником - Днем Республики - мы имеем честь находиться здесь", - выступил с приветственным словом глава Татарстана Рустам Минниханов в Московском международном доме музыки.
Дни культуры республики в 2022 году включили в себя показы художественных фильмов на татарском языке. Также в Российской государственной детской библиотеке проводили экскурсии по экспозициям в рамках дней татарской детской литературы. Завершилась программа мероприятий праздничным гала-концертом мастеров искусств республики.
"Это яркое событие в общественной и культурной жизни столицы подчеркивает вековую дружбу народов России и тесную связь между Москвой и Республикой Татарстан. Москвичи любят и ценят самобытное творчество мастеров искусств Татарстана", - выступил с приветственным письмом мэра Москвы Сергея Собянина заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
2022 год объявлен в РФ Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Он проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.