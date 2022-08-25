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1 час назад

В Москве прошли дни культуры Татарстана

ТАССиещё 1

Дни культуры Республики Татарстан прошли в Москве с 21 по 25 августа. Завершил программу мероприятий гала-концерт мастеров искусств республики, передает в четверг корреспондент ТАСС.

В Москве прошли дни культуры Татарстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для нас большая честь, что каждый год в августе перед нашим большим праздником - Днем Республики - мы имеем честь находиться здесь", - выступил с приветственным словом глава Татарстана Рустам Минниханов в Московском международном доме музыки.

Дни культуры республики в 2022 году включили в себя показы художественных фильмов на татарском языке. Также в Российской государственной детской библиотеке проводили экскурсии по экспозициям в рамках дней татарской детской литературы. Завершилась программа мероприятий праздничным гала-концертом мастеров искусств республики.

"Это яркое событие в общественной и культурной жизни столицы подчеркивает вековую дружбу народов России и тесную связь между Москвой и Республикой Татарстан. Москвичи любят и ценят самобытное творчество мастеров искусств Татарстана", - выступил с приветственным письмом мэра Москвы Сергея Собянина заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

2022 год объявлен в РФ Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Он проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.

Новости Москвы,Александр Горбенко,Рустам Минниханов,Сергей Собянин,
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