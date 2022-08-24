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1 час назад

Собянин предложил обязывать регионы России помогать соседям в тушении крупных пожаров

ТАССиещё 11

Регионы России необходимо не только просить, но и обязывать помогать соседним территориям, где происходят крупные пожары. Такое предложение в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ при президенте Владимире Путине высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня не всегда пожарам присваивается уровень федерального реагирования, потому что они происходят на территории одного региона. Но дело в том, что смог распространяется на расстояния до 400 км, накрывая близлежащие регионы, и сегодня смогом и дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров", - сказал мэр.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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