"Сегодня не всегда пожарам присваивается уровень федерального реагирования, потому что они происходят на территории одного региона. Но дело в том, что смог распространяется на расстояния до 400 км, накрывая близлежащие регионы, и сегодня смогом и дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров", - сказал мэр.