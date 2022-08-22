Собянин рассказал о мерах для тушения пожаров под Рязанью

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые предпринимают как федеральные, так и региональные власти для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области. Он пояснил, что группировка увеличена до 9 тыс. человек, направлено 200 дополнительных единиц спецтехники. Об этом пишет ТАСС.

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Градоначальник подчеркнул, что по просьбе Минприроды в регион были направлены дополнительные специалисты. Число спасателей, задействованных в тушении пожаров, в итоге возрастет «почти до 9 тыс. человек».

Он уточнил, что для усиления группировки отправлены также 200 единиц разнообразной спецтехники. Это делается с тем, чтобы «не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать».

Задымление в столичном регионе будет постепенно уменьшаться по мере тушения очагов возгораний, рассказал Собянин.

Мэр Москвы призвал к четкой координации наземных специалистов и авиационной группировки. Он подчеркнул, что следует грамотно распределить по зонам тушения прибывающих специалистов и технику.