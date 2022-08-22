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1 час назад

В ЮЗАО строят и проектируют 32 дома по программе реновации

Mos.ruиещё 10

Всего в округе предстоит расселить 520 пятиэтажек.

В ЮЗАО строят и проектируют 32 дома по программе реновации
Фото:  Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

На юго-западе столицы сегодня строят или проектируют 32 дома для участников программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сегодня на территории Юго-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 32 жилых дома. В стадии строительства находится 13 домов, в проектировании — еще 19 новостроек», — рассказал глава ведомства.

Жильцам предоставят квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы. Первые этажи сделают нежилыми. Там разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и повесят почтовые ящики. Здесь также смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

«С начала этого года в округе введено в эксплуатацию больше всего домов — пять зданий, по два из них расположены в районах Зюзино и Южное Бутово и еще одно — в Ломоносовском», — добавил Рафик Загрутдинов.

Всего в ЮЗАО предстоит расселить 520 домов общей площадью квартир более 1,9 миллиона квадратных метров. В округе подобрано 50 стартовых площадок.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Благодаря ей около одного миллиона москвичей смогут переехать в современные квартиры с улучшенной отделкой. Всего предстоит расселить 5175 пятиэтажек, для реализации программы подобрано 556 стартовых площадок.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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