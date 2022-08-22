В ЮЗАО строят и проектируют 32 дома по программе реновации

Всего в округе предстоит расселить 520 пятиэтажек.
На юго-западе столицы сегодня строят или проектируют 32 дома для участников программы реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Сегодня на территории Юго-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 32 жилых дома. В стадии строительства находится 13 домов, в проектировании — еще 19 новостроек», — рассказал глава ведомства.
Жильцам предоставят квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы. Первые этажи сделают нежилыми. Там разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и повесят почтовые ящики. Здесь также смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
«С начала этого года в округе введено в эксплуатацию больше всего домов — пять зданий, по два из них расположены в районах Зюзино и Южное Бутово и еще одно — в Ломоносовском», — добавил Рафик Загрутдинов.
Всего в ЮЗАО предстоит расселить 520 домов общей площадью квартир более 1,9 миллиона квадратных метров. В округе подобрано 50 стартовых площадок.
Программу реновации утвердили в 2017 году. Благодаря ей около одного миллиона москвичей смогут переехать в современные квартиры с улучшенной отделкой. Всего предстоит расселить 5175 пятиэтажек, для реализации программы подобрано 556 стартовых площадок.