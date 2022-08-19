Москвичей предупредили о возвращении запаха гари в столицу

Заместитель мэра Петр Бирюков предупредил жителей столицы о возможном возвращении запаха гари. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что это может произойти из-за погоды и направления ветра, которые способствуют переносу воздушных масс из районов пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Петр Бирюков добавил, что правительство Москвы принимает необходимые меры для ликвидации пожаров.
«Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России», – уточнил заммэра.
Кроме того, Бирюков отметил, что в самой столице также предприняты дополнительные противопожарные меры.
«Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения», – заявил Бирюков.
Напомним, из-за крупных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, некоторые районы Москвы и Подмосковья окутал сильный запах гари и смог.