Москвичей предупредили о возвращении запаха гари в столицу

«Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России», – уточнил заммэра.