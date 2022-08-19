В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
35 минут назад

Москвичей предупредили о возвращении запаха гари в столицу

Рамблер

Заместитель мэра Петр Бирюков предупредил жителей столицы о возможном возвращении запаха гари. Об этом сообщает «Интерфакс».

Москвичей предупредили о возвращении запаха гари в столицу
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что это может произойти из-за погоды и направления ветра, которые способствуют переносу воздушных масс из районов пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Петр Бирюков добавил, что правительство Москвы принимает необходимые меры для ликвидации пожаров.

«Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России», – уточнил заммэра.

Кроме того, Бирюков отметил, что в самой столице также предприняты дополнительные противопожарные меры.

Кардиолог дал советы о действиях при запахе гари

«Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения», – заявил Бирюков.

Напомним, из-за крупных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, некоторые районы Москвы и Подмосковья окутал сильный запах гари и смог.

Новости Москвы,Петр Бирюков,МЧС России,Правительство Москвы,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители