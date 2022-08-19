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35 минут назад

Власти Москвы сочли статью в The Guardian экологической дезинформацией

Мария Иванова

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы прокомментировал статью британского издания The Guardian о том, что столица России страдает от загрязнения диоксидом азота, и обратил внимание на недостоверность приведенных там данных. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Власти Москвы сочли статью в The Guardian экологической дезинформацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей статье The Guardian, сославшись на доклад американской некоммерческой организации Институт воздействия на здоровье (HEI), назвало Москву и Санкт-Петербург одними из самых загрязненных городов мира наравне с Шанхаем и Тегераном. При этом утверждается, что ученые проанализировали состав атмосферы 7 тысяч городов с помощью спутниковых данных, а также показатели воздуха в них.

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В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды обратили внимание на то, что данные о качестве воздуха в Москве «взяты непонятно откуда».

«Авторы статьи намеренно завуалировали использование неподтвержденных данных упоминанием Всемирной Организации Здравоохранения, в то время как на сайте ВОЗ их нет. А данными российских ресурсов почему-то воспользоваться не захотели»,

- отметили в ведомстве.

В департаменте опровергли размещенную британским изданием информацию о том, что среднегодовая концентрация являющегося продуктом сгорания всех видов топлива диоксида азота в Москве в 2019 году достигала 40,2 мкг/м3. На самом деле, этот показатель был на четверть меньше - 31 мкг/м3.

«В Москве качество атмосферного воздуха контролируется в круглосуточном режиме на 56 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы (…) Высокая точность измерений московской системы мониторинга воздуха получила подтверждение в ходе интеркалибровки, проводимой под эгидой ВОЗ»,

- заметили в департаменте.

Автор статьи в The Guardian умолчала о том, что концентрация вредных веществ в воздухе в других странах, например, в ОАЭ или Румынии, куда выше приведенных показателей. Также в материале не упомянуто о том, что по итогам 2019 года среднегодовые концентрации диоксида азота в Москве были ниже, чем в Париже, Лондоне, Гонконге, Берлине, констатировали в департаменте.

«В Москве снижение загрязнения атмосферного воздуха, в том числе диоксидом азота, является приоритетным направлением экологической политики»,

- подчеркнули в ведомстве.

Автор статьи в The Guardian Фиона Харви специализируется на проблемах климата и выбросах парниковых газов, энергетике. При этом в июле и в августе ряд ее публикаций был посвящен России и все материалы содержали негативную оценку.

В Москве активно ведется работа по реализации «зеленых» проектов и сохранении биоразнообразия. Так, столица впервые выпустила «зеленые» облигации на почти 1 млрд долларов. Финансирование было направлено на закупку электрического общественного транспорта и строительство Большой кольцевой линии метро, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов.

Также в Москве проводились мастер-классы от экспертов Всемирной организации здравоохранения, в ходе которых были представлены методологии, позволяющие оценивать влияние загрязнения воздуха на здоровье людей, роль пешеходной и велосипедной активности, а также воздействие зеленых пространств на горожан.

Новости Москвы,ВОЗ,Правительство Москвы,
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