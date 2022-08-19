Синоптик предупредил о повышении температуры в Москве с 22 августа

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков анонсировал очередное потепление в Москве. Об этом он рассказал в беседе с RT.

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По словам синоптика, в ближайшие выходные, 20 и 21 августа, в столице ожидается дневная температура около 25–27 градусов и ночная – около 14–16 градусов.

"Ветер юго-восточный – от 6 до 12 метров в секунду. <...> С понедельника температура начнет повышаться", – добавил эксперт.

Цыганков рассказал, что август 2022 года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.