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53 минуты назад

Прогноз погоды: синоптик предупредил о повышении температуры в Москве с 22 августа

Москва24

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков анонсировал очередное потепление в Москве. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Синоптик предупредил о повышении температуры в Москве с 22 августа
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам синоптика, в ближайшие выходные, 20 и 21 августа, в столице ожидается дневная температура около 25–27 градусов и ночная – около 14–16 градусов.

"Ветер юго-восточный – от 6 до 12 метров в секунду. <...> С понедельника температура начнет повышаться", – добавил эксперт.

Цыганков рассказал, что август 2022 года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее рассказал, что 18 августа в нескольких городах России были зафиксированы погодные аномалии с температурой на 8–10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге, Новгороде и Пскове были установлены температурные рекорды.

Новости Москвы,Анатолий Цыганков,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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