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36 минут назад

В Росгидромете пообещали 33-градусную жару в Москве

Москва24

На следующей неделе температура в столице может достичь 33 градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, температура воздуха в городе составит 25...28 градусов, что примерно на 3 градуса ниже значений предыдущих дней. Погода будет облачная с прояснениями, однако прохлада задержится ненадолго.

Уже в начале следующей недели в столицу вернется жара, прогнозирует специалист.

"Давление вырастет. С понедельника солнца будет побольше, будет теплый воздух с юга и температура опять повысится", – говорит Цыганков.

В понедельник ожидается до 30 градусов. Во вторник и среду будет 32 градуса, в центре города может прогреться даже до 33 градусов. И к концу недели опять небольшое понижение, но все равно будет 27...30 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, может ли август в столице побить температурный рекорд. Самое высокое значение для этого месяца было зафиксировано в городе в 1972 году, напомнила она. В то время столбики термометров поднялись выше 34 градусов в середине августа. По словам специалиста, синоптики надеются, что сейчас температура в столице не подберется к абсолютному максимуму.

До этого жителям столицы пообещали плавный и комфортный переход от лета к осени. По прогнозам главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в сентябре температура воздуха ожидается выше нормы на 1–2 градуса.

Новости Москвы,Видео,Анатолий Цыганков,Татьяна Позднякова,Росгидромет,
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