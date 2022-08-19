Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления

После задымления в Москве концентрация вредных веществ снизилась в пять раз. Данные о текущей экологической ситуации в российской столице представлены на сайте Мосэкомониторинга.

В службе пояснили, что прошедшей ночью в целом Москва не попала под воздействие продуктов горения лесных пожаров, рост загрязнения воздуха в городе отсутствовал.

«В утренние часы воздушные массы из районов природных пожаров начали поступать в южные районы Москвы и ТиНАО, однако за счет интенсивных условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере роста загрязнения воздуха не происходит», — говорится в сообщении Мосэкомониторинга.