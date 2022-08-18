Рейсов в Дубай из Москвы станет больше

С 1 сентября авиакомпания Emirates увеличивает частоту вылетов из Москвы в Дубай. Из Домодедово перевозчик будет выполнять 17 рейсов в неделю. По два ежедневных вылета запланированы по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, и по три вылета - по понедельникам, четвергам и субботам.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Сейчас борта перевозчика отправляются из Москвы в Дубай ежедневно, с частотой дважды в день. На маршруте задействованы аэробусы A380. Согласно статистике авиакомпании, за первое полугодие 2022 года трафик на линии вырос более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

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Туроператоры прогнозируют дальнейшее расширение перевозки в Эмираты в осенне-зимнем сезоне со стороны иностранных авиакомпаний.

«Думаю, что вырастет количество рейсов не только из Москвы, но и из российских городов. в частности, появятся вылеты из закрытых в настоящий момент аэропортов Ростова-на-Дону и Краснодара. Спрос растет, рентабельность авиакомпаний зашкаливает, - рассказал редакции TourDom.ru руководитель туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. – Высокий сезон в Дубае начинается с середины сентября – начала октября. Никаких преград для расширения полетной программы нет». Туроператоры надеются, что авиакомпании подготовятся к этому моменту, получив необходимые слоты.

«Сейчас из Москвы в Арабские Эмираты летает в ежедневном режиме от 11 до 12 рейсов, - рассказал Дмитрий Арутюнов. – Из них пять рейсов в день выполняет авиакомпания flydubai, два – Emirates, три – Air Arabia, один - Etihad. Дважды в неделю на линии курсируют «Уральские авиалинии». Помимо перевозки из Москвы, рейсы в Дубай присутствуют в графике аэропортов Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Махачкалы, Минеральных Вод.