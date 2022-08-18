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1 час назад

Робопес поселится в Московском зоопарке. Видео

Денис Фьючин

Робопес на несколько дней поселится в Московском зоопарке. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с четвероногим роботом. Увидеть его можно будет с 18 по 21 августа.

Техническую новинку предоставят Московскому зоопарку сотрудники Робостанции из Павильона No 2 на ВДНХ. Необычный для зоосада питомец будет прогуливаться по аллеям с 12 часов дня. В столичном заведении уверены, что робособака сможет привлечь внимание моржей и пингвинов. Им также заинтересуются человекообразные обезьяны и кафрские вороны.

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