Робопес поселится в Московском зоопарке. Видео

Робопес на несколько дней поселится в Московском зоопарке. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео с четвероногим роботом. Увидеть его можно будет с 18 по 21 августа.
Техническую новинку предоставят Московскому зоопарку сотрудники Робостанции из Павильона No 2 на ВДНХ. Необычный для зоосада питомец будет прогуливаться по аллеям с 12 часов дня. В столичном заведении уверены, что робособака сможет привлечь внимание моржей и пингвинов. Им также заинтересуются человекообразные обезьяны и кафрские вороны.