Запах гари от пожаров из Рязанской области добрался до центра Москвы. Как сообщает РИА Новости, из-за дымки башни Москва-сити еле различимы с Садового кольца.
Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится и дым от пожаров будет также нести на Москву. Сейчас сильный запах гари ощущается на западе и юго-западе города, в центре концентрация смога слабее.
Напомним, что дым от лесных пожаров добрался до столицы 17 августа — первыми запах гари ощутили жители окраинных районов столицы. Отмечалось, что московский Роспотребнадзор усилил контроль за качеством воздуха.
Мэр Сергей Собянин заявлял, что для оказания помощи в тушении лесных пожаров из Москвы в Рязанскую область отправили пожарных, спасателей и технику, в том числе три вертолета.