Запах гари от пожаров из Рязанской области добрался до центра Москвы. Как сообщает РИА Новости, из-за дымки башни Москва-сити еле различимы с Садового кольца.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится и дым от пожаров будет также нести на Москву. Сейчас сильный запах гари ощущается на западе и юго-западе города, в центре концентрация смога слабее.

Напомним, что дым от лесных пожаров добрался до столицы 17 августа — первыми запах гари ощутили жители окраинных районов столицы. Отмечалось, что московский Роспотребнадзор усилил контроль за качеством воздуха.