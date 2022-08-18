"Восемь лет назад придумали "Улицу Дальнего Востока". У нас губернаторы спрашивали, что это такое и зачем, мы говорили: просто покажите, за что вы любите родной край. И сейчас этого не надо никому рассказывать, потому что павильоны стали другими, они действительно представляют историю, представляют культуру, представляют природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа - самого большого федерального округа самой большой страны в мире, России. <…> И глядя на то, что наши коллеги из регионов уже сегодня представили, я понимаю, что нам не придется искать экспозицию [для павильона в Москве]", - подчеркнул полпред.