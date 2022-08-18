Мэрия Москвы подберет земельный участок для строительства павильона Дальнего Востока взамен сгоревшего на ВДНХ в 1970-х годах. Об этом в четверг журналистам сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев после осмотра "Улицы Дальнего Востока" во Владивостоке.
"Сегодня я считаю, что уровень экспозиций такой, что их не стыдно показать уже в любом месте. Это уже не что-то такое местное, это совсем другой уровень. Поэтому я перед поездкой разговаривал с [мэром Москвы] Сергеем Семеновичем Собяниным - у нас, к сожалению, много лет назад на территории ВДНХ перестал существовать павильон Дальнего Востока. Просто был пожар, его не стали восстанавливать. Мы с Сергеем Семеновичем договорились, что он поищет земельные участки, и мы постараемся восстановить павильон Дальнего Востока в столице нашей Родины", - сказал Трутнев.
Вице-премьер добавил, что за основу экспозиции павильона можно взять площадки, представленные в этом году регионами на "Улице Дальнего Востока" к Восточному экономическому форуму.
"Восемь лет назад придумали "Улицу Дальнего Востока". У нас губернаторы спрашивали, что это такое и зачем, мы говорили: просто покажите, за что вы любите родной край. И сейчас этого не надо никому рассказывать, потому что павильоны стали другими, они действительно представляют историю, представляют культуру, представляют природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа - самого большого федерального округа самой большой страны в мире, России. <…> И глядя на то, что наши коллеги из регионов уже сегодня представили, я понимаю, что нам не придется искать экспозицию [для павильона в Москве]", - подчеркнул полпред.
Павильон "Дальний Восток" на ВДНХ был построен в 1939 году и располагался на Площади Колхозов. Рядом со зданием, которое напоминало форпост, стояла скульптура пограничника с собакой. Вокруг павильона также были высажены привезенные с Дальнего Востока деревья и кустарники. В 1950-х годах здание было перестроено, затем павильон несколько раз переименовывали: в "Советскую книгу", "Советскую печать", "Советскую культуру". В 1977 году здание сгорело.
"Улица Дальнего Востока" откроется на набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета для гостей и участников VII Восточного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.