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22 минуты назад

Москвичей предупредили о запахе гари в четверг

Елена Прошина

В ночь с 17 на 18 августа с сохранением до утра четверга в некоторых районах Москвы возможно появление запаха гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга.

Москвичей предупредили о запахе гари в четверг
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве напомнили, что с 15 августа в Рязановской области действует три очага лесных пожаров. При этом с часу ночи 17 августа изменилось направление воздушных масс в сторону Москвы из-за чего жители западного, южного и юго-западного районов столицы утром в среду стали жаловаться на запах гари.

Москвичей предупредили о жаре в четверг

В Мосэкомониторинге отметили, что юго-восточное направление ветра сохранится вплоть до 18 августа. В связи с этим в ночные и утренние часы в четверг москвичи также могут чувствовать запах гари в воздухе, предупредили в ведомстве.

Предполагается, что днем уровень загрязнения атмосферы за счет активных процессов перемешивания воздушных масс снизится.

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