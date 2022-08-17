Москвичей предупредили о запахе гари в четверг

В ночь с 17 на 18 августа с сохранением до утра четверга в некоторых районах Москвы возможно появление запаха гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга.

Фото: ТАСС ТАСС

В ведомстве напомнили, что с 15 августа в Рязановской области действует три очага лесных пожаров. При этом с часу ночи 17 августа изменилось направление воздушных масс в сторону Москвы из-за чего жители западного, южного и юго-западного районов столицы утром в среду стали жаловаться на запах гари.

В Мосэкомониторинге отметили, что юго-восточное направление ветра сохранится вплоть до 18 августа. В связи с этим в ночные и утренние часы в четверг москвичи также могут чувствовать запах гари в воздухе, предупредили в ведомстве.