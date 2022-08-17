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1 час назад

Форум авторского кино «Зимний» пройдет в Москве со 2 по 9 декабря

Вечерняя Москва

Форум авторского кино «Зимний» пройдет со 2 по 9 декабря в старейшем столичном кинотеатре «Художественный» при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе киносети «Москино» в среду, 17 августа.

Форум авторского кино «Зимний» пройдет в Москве со 2 по 9 декабря
Фото:  mos.ru / Юлия Иванко mos.ru / Юлия Иванко

В рамках форума будут показаны лучшие авторские фильмы последнего киносезона.

— Кинофорум призван стать авторитетной площадкой для экспертной оценки отечественной киноиндустрии с позиций актуальных тенденций, определяющих развитие современного кино в мире, — рассказал представитель «Москино».

Отмечается, что самые яркие фигуры отечественного кинематографа возьмут на себя роль жюри, чтобы оценить конкурсные работы. Победители будут награждены. Кроме того, студенческое жюри киношкол вручит собственный приз фильму-участнику главного конкурса, передает ТАСС.

С 18 по 25 августа на Поклонной горе пройдет XI Московский международный кинофестиваль «Будем жить», где будут представлены новые отечественные картины.

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