Москвичей предупредили о жаре в четверг

Из-за сильной жары Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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Повышенный уровень опасности продлён до 18:00 четверга. В Гидрометцентре также предупреждают, что дневная температура может достигать +31 градуса. Кроме того, местами в Москве и Подмосковье будет действовать жёлтый уровень высокой пожароопасности четвёртого класса. Он введён до 14:00 пятницы.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что август по средней температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Он предупреждает, что температура в сентябре тоже будет выше нормы как минимум на 1-2 градуса.