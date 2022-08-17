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25 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о жаре

Елена Прошина

Из-за сильной жары Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Москвичей предупредили о жаре в четверг
Фото: ТАССТАСС

Повышенный уровень опасности продлён до 18:00 четверга. В Гидрометцентре также предупреждают, что дневная температура может достигать +31 градуса. Кроме того, местами в Москве и Подмосковье будет действовать жёлтый уровень высокой пожароопасности четвёртого класса. Он введён до 14:00 пятницы.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что август по средней температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Он предупреждает, что температура в сентябре тоже будет выше нормы как минимум на 1-2 градуса.

Ранее климатолог Михаил Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды.

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