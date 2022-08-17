— « Проспект Мира» Калужско-Рижской линии — первая станция метро, где пройти по Face Pay можно на любом турникете. Здесь сотрудники и пассажиры метро ежедневно совершают больше трех тысяч проходов по Face Pay. Обновление поможет людям еще быстрее заходить на станцию в час пик. Популярность сервиса растет, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.