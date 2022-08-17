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34 минуты назад

Все турникеты на станции метро «Проспект Мира» начали принимать оплату по Face Pay

Вечерняя Москва

Все турникеты на станции Калужско-Рижской линии столичного метрополитена «Проспект Мира» начали принимать оплату проезда банковской картой и по Face Pay. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 17 августа.

В Telegram-канале дептранса добавили, что на всех турникетах одноименной станции кольцевой линии метро заработала оплата проезда банковскими карами.

— « Проспект Мира» Калужско-Рижской линии — первая станция метро, где пройти по Face Pay можно на любом турникете. Здесь сотрудники и пассажиры метро ежедневно совершают больше трех тысяч проходов по Face Pay. Обновление поможет людям еще быстрее заходить на станцию в час пик. Популярность сервиса растет, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Технология оплаты проезда посредством биометрии Face Pay будет доступна на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) в сентябре текущего года. Планируется ввести как минимум 200 дополнительных турникетов, которые будут принимать оплату посредством биометрии.

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