Москвичей предупредили об очень сильной жаре

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары продлен в Москве еще на сутки, сообщает Гидрометцентр России.

Фото: АГН "МОСКВА" АГН "МОСКВА"

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 часов 17 августа до 18 часов 17 августа. В дневные часы местами сильная жара 30-32 градуса», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за жары в столице и области продлен «желтый» уровень пожарной опасности.