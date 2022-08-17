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21 минуту назад

Новости погоды: москвичей предупредили об очень сильной жаре

Мослентаиещё 3

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары продлен в Москве еще на сутки, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичей предупредили об очень сильной жаре
Фото: АГН "МОСКВА"АГН "МОСКВА"

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 часов 17 августа до 18 часов 17 августа. В дневные часы местами сильная жара 30-32 градуса», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за жары в столице и области продлен «желтый» уровень пожарной опасности.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал погоду на «финал лета». По его словам, в третьей декаде августа температура воздуха будет близка к средним показателям — примерно 21 градус.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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