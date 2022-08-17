Москвичей предупредили об очень сильной жаре

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары продлен в Москве еще на сутки, сообщает Гидрометцентр России.
«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 часов 17 августа до 18 часов 17 августа. В дневные часы местами сильная жара 30-32 градуса», — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за жары в столице и области продлен «желтый» уровень пожарной опасности.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал погоду на «финал лета». По его словам, в третьей декаде августа температура воздуха будет близка к средним показателям — примерно 21 градус.