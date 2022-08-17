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35 минут назад

Выставка об авиации в годы ВОВ открылась в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 1

Выставка, посвященная подвигам советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, открылась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 18 августа.

Выставка об авиации в годы ВОВ открылась в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

— В Музее Победы 17 августа начала работу выставка, приуроченная ко Дню воздушного флота. В этом году праздник отмечается 21 августа. Выставка рассказывает о советской авиации в годы Великой Отечественной. В экспозиции представлено около 30 подлинных предметов из фондов Музея Победы, — говорится в сообщении.

Среди экспонатов посетители выставки смогут увидеть технические приборы 1940-х годов, книжки учета боевых заслуг, летная форма военного времени, редкие военные фотографии и личные вещи советских летчиков.

Выставка будет работать до 29 сентября.

До этого сообщалось, что Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино. Шесть фильмов из Татарстана представят 21 и 23 августа. Среди них будут как новинки татарстанского кинематографа, так и популярные в республике киноленты, например, «Ибн Фадлан», «Микулай» и «Кындыкан».

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