Выставка об авиации в годы ВОВ открылась в Музее Победы

Выставка, посвященная подвигам советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, открылась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 18 августа.

— В Музее Победы 17 августа начала работу выставка, приуроченная ко Дню воздушного флота. В этом году праздник отмечается 21 августа. Выставка рассказывает о советской авиации в годы Великой Отечественной. В экспозиции представлено около 30 подлинных предметов из фондов Музея Победы, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино. Шесть фильмов из Татарстана представят 21 и 23 августа. Среди них будут как новинки татарстанского кинематографа, так и популярные в республике киноленты, например, «Ибн Фадлан», «Микулай» и «Кындыкан».